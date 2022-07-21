Были вынуждены сбежать. Оккупанты безуспешно пытались захватить Углегорскую ТЭС — Генштаб 21 июля, 07:16 Оккупанты штурмовали Углегорскую ТЭС, но ВСУ заставили их сбежать (Фото:Радио Свобода)

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.



Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Однако украинские военные принудили оккупантов к бегству.

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В районе Новолуганского боевые действия продолжаются.

Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы.

Армия РФ обстреливала объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанесла авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.

На Краматорском направлении из артиллерии были обстреляны районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного. Оккупанты ведут штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандр. Нанесли авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках оккупанты усовершенствуют инженерное оборудование оборонных позиций.



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