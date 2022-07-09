Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили — сводка Генштаба 9 июля, 07:51 Украинские военные продолжают держать оборону (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские военные, наступая, пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение возле Доломитного Донецкой области. Им этого сделать не удалось — украинские военные отбросили россиян на прежние позиции.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 9 июля.

На Волынском , Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений РФ нет. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ возле населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

, и существенных изменений в деятельности подразделений РФ нет. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ возле населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. На Харьковском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи и обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов.

оккупанты обороняют ранее занятые рубежи и обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов. На Славянском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы, на Краматорском — обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе Григоровки, продолжаются бои.

россияне осуществили артиллерийские обстрелы, на — обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе Григоровки, продолжаются бои. На Бахмутском направлении враг нанес авиаудару возле Спорного, обстрелял Зайцево, Берестово и Клиново.

враг нанес авиаудару возле Спорного, обстрелял Зайцево, Берестово и Клиново. На Авдеевском , Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

, , и продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки. На Южнобужском направлении противник продолжает атаковать гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 900 человек личного состава, 1637 танков, 3811 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 669 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.



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