Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, но ВСУ их отбросили — сводка Генштаба

9 июля, 07:51
Украинские военные продолжают держать оборону (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные продолжают держать оборону (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские военные, наступая, пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение возле Доломитного Донецкой области. Им этого сделать не удалось — украинские военные отбросили россиян на прежние позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 субботы, 9 июля.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений РФ нет. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ возле населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
  • На Харьковском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи и обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов.
  • На Славянском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы, на Краматорском — обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе Григоровки, продолжаются бои.
  • На Бахмутском направлении враг нанес авиаудару возле Спорного, обстрелял Зайцево, Берестово и Клиново.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки.
  • На Южнобужском направлении противник продолжает атаковать гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HVYmAs4JNyWVcTXiVRcS6EmUpmNsr9n7KLcCf876wLcQyXaPiYwC293Y23QqNq2sl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 900 человек личного состава, 1637 танков, 3811 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 669 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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https://www.youtube.com/watch?v=LXh9wDt4Zig
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донецкая область Углегорская ТЭС Война России против Украины

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