Ситуация на юге Украины: оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Херсонской области

25 июня, 08:07
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Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Для восстановления ранее утраченного положения силами до ротной тактической группы оккупационная армия РФ вела наступление в направлении Потемкино — Высокополье Херсонской области, успеха не имела, отошла.

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Захватчики вели воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины РФ удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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