Ситуация на юге Украины: оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Херсонской области 25 июня, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Для восстановления ранее утраченного положения силами до ротной тактической группы оккупационная армия РФ вела наступление в направлении Потемкино — Высокополье Херсонской области, успеха не имела, отошла.

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