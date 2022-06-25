Ситуация на юге Украины: оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Херсонской области
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Для восстановления ранее утраченного положения силами до ротной тактической группы оккупационная армия РФ вела наступление в направлении Потемкино — Высокополье Херсонской области, успеха не имела, отошла.
Захватчики вели воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.
В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины РФ удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.