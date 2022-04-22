Разведка боем не удалась. Украинские военные нанесли оккупантам потери в Херсонской области

22 апреля, 07:18
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Оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки (Фото:Генштаб)

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На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки Херсонской области.

По данным Генштаба, агрессоры понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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