Разведка боем не удалась. Украинские военные нанесли оккупантам потери в Херсонской области
Оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны.
Об этом сообщает Генштаб.
Кроме того, оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки Херсонской области.
По данным Генштаба, агрессоры понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
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