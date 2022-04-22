Разведка боем не удалась. Украинские военные нанесли оккупантам потери в Херсонской области 22 апреля, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжают оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны.



Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, оккупанты пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки Херсонской области.

По данным Генштаба, агрессоры понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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