На Славянском направлении оккупанты безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного — Генштаб
Генштаб рассказал о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступательный бой, успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, армия РФ вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провела дистанционное минирование местности вблизи Долгенького.
На Харьковском направлении с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны оккупанты продолжают активно вести разведку БПЛА.
Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры зафиксированы в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.
Вражеская авиация нанесла удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.
Войска РФ ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются.
Оккупанты дистанционно минуют местность — на этот раз возле Лебяжьего.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений. С территории Беларуси, российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении оккупанты не прекращают обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.
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