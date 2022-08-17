На Славянском направлении оккупанты безуспешно пошли в наступление вблизи Богородичного — Генштаб

17 августа, 07:23
Генштаб рассказал о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступательный бой, успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, армия РФ вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провела дистанционное минирование местности вблизи Долгенького.

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На Харьковском направлении с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны оккупанты продолжают активно вести разведку БПЛА.

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Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры зафиксированы в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.

Вражеская авиация нанесла удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

Войска РФ ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются.

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Оккупанты дистанционно минуют местность — на этот раз возле Лебяжьего.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений. С территории Беларуси, российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении оккупанты не прекращают обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Харьковская область Генштаб Наступление Война России против Украины

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