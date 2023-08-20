Оккупанты безуспешно наступают на Купянском и Бахмутском направлениях — Генштаб

20 августа, 20:38
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Украинские военнослужащие вблизи города Купянск (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Украинские военнослужащие вблизи города Купянск (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Генеральный штаб ВСУ сообщил в своей вечерней сводке за воскресенье, 20 августа, что российские оккупанты вели безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки и Курдюмовки на Купянском и Бахмутском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 22 авиационных удара, совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
  • за сутки произошло 22 боевых столкновения;
  • на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области;
  • на Купянском направлении оккупанты нанесли авиационный удар западнее Николаевки и вели безрезультатное наступление в районе Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг также нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области;
  • на Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районе Марьинки Донецкой области;
  • на Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе освобожденного села Старомайорское Донецкой области;
  • на Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области;
  • на Херсонском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области;
  • Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях россиян.

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Ранее Генштаб сообщил, что за время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 460 оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки.

19 августа издание CBS News сообщило, что Вооруженные Силы Украины прорвались через минное поле и достигли успеха во время наступления на Токмак Запорожской области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Бахмут Контрнаступление Купянск Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

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