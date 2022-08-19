Наступления оккупантов на Донбассе не имели успеха: Генштаб сообщил, где продолжаются бои

19 августа, 08:00
Оккупанты безуспешно наступают на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты безуспешно наступают на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Спорное — Выемка, Стряповка — Соледар, Владимировка — Соледар, Клиново — Бахмут, Вершина — Кодема.

В утренней сводке Генштаб сообщает, что на указанных направлениях вражеские подразделения успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои в направлении Покровское — Бахмутское.

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Также из танков, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спорное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Вражеская штурмовая авиация нанесла удары вблизи Соледара.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

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На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Вражеская авиация нанесла удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.

Оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Лозовое — Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

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На Запорожском направлении оккупанты применили танки и артиллерию вблизи Шевченко, Чаривного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Война России против Украины

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