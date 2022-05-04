Оккупанты пытались наступать в районе Изюма: успеха не добились — Генштаб 4 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты безуспешно наступали в районе села Долгенькое (Фото:Армия Inform)

На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреливали Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов.



Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты пытались вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, но успеха не имели.

Российские военные провели воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области.

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