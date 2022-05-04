Оккупанты пытались наступать в районе Изюма: успеха не добились — Генштаб
Оккупанты безуспешно наступали в районе села Долгенькое (Фото:Армия Inform)
На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреливали Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов.
Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупанты пытались вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, но успеха не имели.
Российские военные провели воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области.
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