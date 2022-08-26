Генштаб сообщил о неудачной атаке оккупантов на Бахмутском направлении 26 августа, 07:20 ВСУ отразили наступление оккупантов на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательный бой возле Соледара, Бахмута и Кодемы. Успеха не имели.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также были обстреляны районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки.

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На Краматорском направлении войска РФ вели огонь по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре из артиллерийских систем неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровка, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

На Новопавловском направлении из танков и артиллерии разных типов были обстреляны территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки.

На Запорожском направлении зафиксировали вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времевка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

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