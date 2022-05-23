Пытаются прорвать оборону. Оккупанты круглосуточно обстреливают Луганскую область — Гайдай 23 мая, 04:43 Цей матеріал також доступний українською Последствия вражеских обстрелов (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Россия перебрасывает в Луганскую область военных и технику из других направлений и «русской глубинке». Оккупанты круглосуточно атакуют украинские позиции.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



"Орки продолжают как тараканы лезть на Луганщину, россияне перебрасывают убийц и технику из других направлений и русской глубинки. Круглосуточно рашисты атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону», – написал он.

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Он отметил, что оккупанты уничтожают Северодонецк — обстрелы идут непрерывно. По словам Гайдая, оккупанты не могут осилить на поле боя, поэтому вопреки правилам войны уничтожают города и убивают гражданских.

«Если рашисты смогут взять Северодонецк – это не будет точкой, орки пойдут дальше. После Луганщины — отправятся на Донетчину. Орки остановятся там, где они будут остановлены ВСУ», — подчеркнул глава ОВА.

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