Оккупанты бегут из Железного порта в Скадовск — ЦНС 14 ноября, 19:22 Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в пределах Херсонской области. Россияне жили в пансионатах, захваченных оккупантами еще в начале оккупации курортного поселка.

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После поражения в битве за Херсон россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе.

«Но новый „центр оккупации“ региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа — это дело времени», — отметили в ЦНС.

В вечерней сводке Генштаба по состоянию на 14 ноября говорится, что российские оккупанты хотят начать принудительную «эвакуацию» жителей трех городов в Луганской области из-за сложной гуманитарной ситуации в регионе.

По информации военного командования Украины, вывезти все гражданское население оккупанты хотят из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

При этом в Генштабе отмечают, что «эвакуировать» украинцев будут вглубь временно оккупированной территории.