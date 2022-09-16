В Херсонской области оккупанты бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка 16 сентября, 12:00 Оккупанты бегут из Херсонской области (Фото:mtu.gov.ua)

По информации украинской разведки, некоторые подразделения оккупантов в Херсонской области покинули правый берег Днепра на краденых моторных лодках.

Как сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, оккупационные подразделения отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды.

«В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из России, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью на гражданском автотранспорте, угнанным в ближайших населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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При этом ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства — моторные лодки, украденные в окрестных селах.

Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных оккупантов по 10−20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба». Они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.

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