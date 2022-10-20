Оккупанты начинают бежать из Энергодара: в панике вывозят награбленное — СМИ 20 октября, 10:00 Оккупанты бегут из Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 19 октября, и ночью 20 октября российские оккупанты начали бежать из захваченного Энергодара Запорожской области с награбленным имуществом, сообщает Telegram-канал Энергодар.

По данным Telegram-канала, из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество.

Было зафиксировано массовое ограбление гостиницы Скифская. Оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.

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Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что оккупанты начали вывозить детей из города в Российскую Федерацию, называя это отправкой «на отдых» в Краснодарский край.