Оккупанты начинают бежать из Энергодара: в панике вывозят награбленное — СМИ

20 октября, 10:00
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Оккупанты бегут из Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты бегут из Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 19 октября, и ночью 20 октября российские оккупанты начали бежать из захваченного Энергодара Запорожской области с награбленным имуществом, сообщает Telegram-канал Энергодар.

По данным Telegram-канала, из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество.

Было зафиксировано массовое ограбление гостиницы Скифская. Оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.

Видео дня

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что оккупанты начали вывозить детей из города в Российскую Федерацию, называя это отправкой «на отдых» в Краснодарский край.

https://www.youtube.com/watch?v=H7soMkDDygQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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