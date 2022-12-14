Оккупанты наступают в трех областях: Генштаб сообщил, где украинские силы остановили вражеские атаки 14 декабря, 07:17 Украинские защитники дали отпор оккупантам в трех областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские Силы обороны отразили ряд атак оккупационных войск РФ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 14 декабря.

Украинские силы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области; Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победае и Новомихайловка Донецкой области.

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Оккупанты нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов, три из которых — по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатное, Миловое, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площанка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области; Новосадово и Терны — Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели огонь вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области, а также Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Под огонь попали более 20 населенных пунктов, среди которых Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и город Херсон.