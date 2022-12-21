Оккупанты пошли в атаку в трех областях: Генштаб сообщил, где украинские силы остановили агрессора 21 декабря, 07:20 Украинские силы дали отпор оккупантам на фронте (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские Силы обороны отразили атаки оккупационных войск РФ в районе 25 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 21 декабря.

Украинские силы остановили вражеское наступление в районах населенных пунктов: Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской облоасти; Верхнекаменской, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

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Оккупанты нанесли пять ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии позиции украинских войск в районах 16 населенных пунктов, среди которых Михальчина Слобода Черниговской области, а также Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная в Харьковской области. Также войска РФ задействовали ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под вражеские удары попали районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Обстреляли из танков и артиллерии украинские позиции в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесли авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям украинских войск зафиксировали вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорья, Каменского и Малых Щербаков Запорожской области, а также Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка в Херсонской области.