Войска РФ пошли в наступление в двух областях: Генштаб сообщил, где украинские защитники остановили оккупантов 16 декабря, 08:00 Украинские силы отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские Силы обороны отразили несколько атак оккупационных войск РФ в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницы, 16 декабря.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

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Оккупанты за сутки нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, два из которых — по гражданским объектам Харькова. Также войска РФ совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Запсилья и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков и артиллерии районы населенных пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области, а также Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении войска РФ обстреляли районы Макеевки, Площанки, Краснопоповки Луганской области, а также Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под удары попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Времевка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Каменское в Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.