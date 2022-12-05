ВСУ отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях: Генштаб сообщил подробности 5 декабря, 08:05 Украинские силы отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские силы отразили атаки российских оккупантов в районах 13 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 5 декабря.

ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области, а также Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из разнокалиберной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ ведут оборону. Совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площанка в Луганской области; Ямполевка и Андреевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ ведут оборону. Были обстреляны районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области, а также Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы более 20 населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Не прекращаются обстрелы города Херсона.