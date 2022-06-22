В Сумской области возросло число раненых в результате обстрелов оккупантов: утром зафиксировали новые атаки

22 июня, 11:05
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В Сумской области в результате обстрелов российских оккупантов пострадали шесть человек (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В Сумской области в результате обстрелов российских оккупантов пострадали шесть человек (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Количество раненых в результате обстрелов российских оккупантов Краснопольской громады Сумской области возросло до шести.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Кроме того, ночью и утром в среду, 22 июня, оккупационные войска РФ обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую громады. Всего было зафиксировано 20 приходов.

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Жертв и разрушений предварительно нет.

Накануне российские дроны-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду Сумской области. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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