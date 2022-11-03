Оккупанты ведут наступление на трех направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили вражеские атаки 3 ноября, 08:58 Генштаб сообщил подробности о результативных действиях ВСУ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, силы обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БпЛА Орлан.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта.

По уточненной информации, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих РФ, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

Оккупанты нанесли три ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов РФ пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Купянск Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Также войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огурцево, Охримовка, Сосновка, Старица, Стрелечья и Хрипуны Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площанка и Суходол в Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

на Запорожском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобугском направлении от обстрелов пострадали районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.