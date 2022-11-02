Российские оккупанты ведут наступление на трех направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ дали отпор

2 ноября, 08:01
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ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 33 удара по вражеским позициям. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов.

За прошедшие сутки украинские военные сбили вертолет, два БпЛА типа Орлан -10, 6 ударных БпЛА Shahed136 и два типа Куб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и шесть других важных военных объектов.

https://www.youtube.com/watch?v=KBAe-JhddZA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Наступление Война России против Украины

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