Оккупанты атакуют Харьковскую область: за сутки девять человек получили ранения, в том числе дети
Девять человек получили ранения в результате вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и окрестности, а также другие районы области. Девять человек были ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его информации, утро понедельника, 20 июня, в Харькове также началось с обстрелов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также армия РФ нанесла ракетный удар по учебному заведению в Люботине. Предварительно пострадавших нет.
В Богодуховском районе было обстреляно село Барановка, поврежден частный дом.
В Балаклее ранены два человека, в селе Ивановка — три, в том числе дети 13 и 14 лет. В Чугуеве в результате обстрелов пострадал один человек, Шевченково также один пострадавший. В Первомайском ранен 13-летний ребенок. В Циркунах 74-летний местный житель подорвался на российской мине, его госпитализировали с ранениями.
На линии столкновения в Харьковской области оккупанты в основном сконцентрированы на обороне. Украинские военные надежно удерживают свои позиции.
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