Атаки РФ на Харьковскую область: за сутки ранены шесть мирных жителей, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии

28 сентября, 11:21
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Шесть жителей Харьковской области были ранены в результате атак оккупантов (Фото:REUTERS/Abdelaziz Boumzar)

Шесть жителей Харьковской области были ранены в результате атак оккупантов (Фото:REUTERS/Abdelaziz Boumzar)

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Купянский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализированы пять человек.

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В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

https://www.youtube.com/embed/scAxXLHjvZg

Кроме того, вечером во вторник оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным ВС РФ использовали ракеты ЗРК С-300.

В результате были повреждены объекты инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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