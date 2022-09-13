Оккупанты атакуют Харьковскую область: за сутки погибли три мирных жителя, девять ранены

13 сентября, 10:14
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В Харьковской области за сутки погибли три мирных жителя, девять ранены (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Харьковской области за сутки погибли три мирных жителя, девять ранены (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В ночь на вторник, 13 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Лозовую Харьковской области. Есть попадание в объект образования, произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, зафиксированы массированные обстрелы Харькова, а также Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки в Харькове погиб один человек, шесть получили ранения. Также один человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе двое раненых, один из них подорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе двое гражданских погибли.

На освобожденных территориях фиксируются военные преступления оккупантов, остается высокой минная опасность.

Украинские военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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