Оккупанты атакуют Харьковскую область: в результате обстрелов погибли три человека, еще 10 ранены

6 июня, 11:44
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Жертвами обстрелов оккупантов стали три жителя Харьковской области, еще 10 ранены (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Жертвами обстрелов оккупантов стали три жителя Харьковской области, еще 10 ранены (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове есть попадание в жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

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В области повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры.

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В городе Балаклея Изюмского района погиб один человек, еще семь получили ранения. В Чугуеве — один погибший, один раненый. В Харьковском районе один погибший в Черкасской Лозовой, двое раненых в селе Слобожанское.

В области в течение суток погибли три человека, еще 10 получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/Wd30vBlhT1E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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