Оккупанты атакуют Харьковскую область: погиб один человек и пятеро ранены, среди пострадавших — дети 14 июня, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Харьков и область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В селе Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили двое детей — мальчик 11 и девушка 17 лет. В пгт Печенеги ранен трехмесячный ребенок, а его 35-летняя мать погибла. В селе Загородное один раненый.



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В поселке Жуковского был ранен один человек.

Всего за сутки в области погиб один человек, еще пятеро ранены, в том числе трое детей.

В Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания составила 2000 кв. м.

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты по-прежнему сконцентрированы на обороне. В районе Изюма армия РФ пытается установить контроль над Богородичным и готовит наступление на Славянск.



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