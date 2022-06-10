Оккупанты атакуют Харьковскую область: за сутки два человека погибли, 15 получили ранения

10 июня, 11:14
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Оккупанты обстреливают Харьков и область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Оккупанты обстреливают Харьков и область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков и область из РСЗО и артиллерии. Погибли два человека, еще 15 были ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Под удар попал Шевченковский район Харькова, а также Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы.

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В пгт Печенеги госпитализировали шесть человек, один погибший. В пгт Малая Даниловка — раненых. В Золочеве пять госпитализированных, один погибший. В Вишневом один человек госпитализирован. В с. Грушуваха госпитализирован 12-летний мальчик.

https://www.youtube.com/embed/UowjFCJMIn4

На линии столкновения продвижения оккупационных войск не было. На Харьковском направлении захватчики сосредоточены на обороне. В районе Изюма оккупанты пополняют запасы и перегруппировывает силы.

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Украинские военные продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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