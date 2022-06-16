Оккупанты обстреливают Харьковскую область: шесть мирных жителей получили ранения 16 июня, 11:24 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов оккупантов ранены шесть человек (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

За минувшие сутки 15 июня российские оккупационные войска продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области. Шесть мирных жителей получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью армия РФ нанесла удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.

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В области кафиры обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

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В селе Лебяже, Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошло возгорание в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении российские оккупационные войска сосредоточились на обороне рубежей.

В районе Изюма оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении Славянска. ВСУ держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.



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