Оккупанты обстреливают Харьковскую область: шесть мирных жителей получили ранения
В результате обстрелов оккупантов ранены шесть человек (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
За минувшие сутки 15 июня российские оккупационные войска продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области. Шесть мирных жителей получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ночью армия РФ нанесла удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.
В области кафиры обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
В селе Лебяже, Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошло возгорание в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении российские оккупационные войска сосредоточились на обороне рубежей.
В районе Изюма оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении Славянска. ВСУ держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.
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