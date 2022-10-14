Оккупанты атакуют Харьков ракетами: зафиксировали более четырех прилетов

14 октября, 14:01
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Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Днем в пятницу, 14 октября, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову.

Об этом в Telegram сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Терехов написал, что в Харькове зафиксировали четыре прилета, а после этого прогремело еще несколько взрывов.

Видео дня

Синегубов в свою очередь призвал жителей города не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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