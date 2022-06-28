Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области из артиллерии и минометов

28 июня, 11:20
Оккупанты атакуют Черниговскую и Сумскую области (Фото:Госпогранслужба)

Оккупанты атакуют Черниговскую и Сумскую области (Фото:Госпогранслужба)

Российские оккупанты обстреляли территории Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

С территории российского населенного пункта Теребрено артиллерийские установки кремлевских захватчиков выпустили около четырех десятков снарядов калибра 152 мм по Краснопольской громаде Сумской области.

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Из Волфино и Теткино оккупанты дважды обстреляли территорию Белопольской громады Сумской области. Огонь велся из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.

https://www.youtube.com/embed/d6Gf9z7sdMg

По территории Сновской громады Черниговской области со стороны сел Новые Юрковичи и Ломаковка Брянской области работала вражеская артиллерия и минометы. Там пограничники зафиксировали взрывы более двух десятков боеприпасов.

Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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