Оккупанты атаковали Украину ракетами и авиацией: под удары попали более 30 населенных пунктов 19 сентября, 08:06 Оккупанты применяли ракеты и авиацию для ударов по территории Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С начала этих суток зафиксировали еще три ракетных удара.



Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на понедельник, 19 сентября.

В результате вражеских атак пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. В частности, Николаева, Запорожья, Соледара, Белогорья, Новополя, Первомайского, Темировки, Сухого Ставка, Миролюбовки, Петровки, Березнеговатого, Белогоровки, Спорного, Красногоровки, Степного и Ольговского.

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Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Кроме того, оккупанты вели огонь из танков, минометов и артиллерии:



на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении — Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.

На Южнобужском направлении зафиксировали обстрелы по всей линии столкновения. Под удар попали более 18 населенных пунктов, среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

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