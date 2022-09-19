Оккупанты атаковали Украину ракетами и авиацией: под удары попали более 30 населенных пунктов
Оккупанты применяли ракеты и авиацию для ударов по территории Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
За минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С начала этих суток зафиксировали еще три ракетных удара.
Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на понедельник, 19 сентября.
В результате вражеских атак пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. В частности, Николаева, Запорожья, Соледара, Белогорья, Новополя, Первомайского, Темировки, Сухого Ставка, Миролюбовки, Петровки, Березнеговатого, Белогоровки, Спорного, Красногоровки, Степного и Ольговского.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Кроме того, оккупанты вели огонь из танков, минометов и артиллерии:
- на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;
- на Краматорском направлении — Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении — Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;
- на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях — Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.
- На Южнобужском направлении зафиксировали обстрелы по всей линии столкновения. Под удар попали более 18 населенных пунктов, среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.
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