Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и «шахедами», есть попадания в промышленные объекты 15 июня, 06:53 Воздушные силы уничтожили 20 БПЛА и 1 крылатую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Ночью в период с 00:20 по 04:30 часов 15 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Также агрессор применил ударные дроны Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные — попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

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Иранские «шахеды» противник запускал с северного и южного направлений.

Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток.

Кроме того, уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.