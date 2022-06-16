Оккупанты авиацией атаковали Сумскую область: четыре человека погибли, шесть ранены

16 июня, 08:43
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Жертвами атаки оккупантов в Сумской области стали четыре человека, еще шесть ранены (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Жертвами атаки оккупантов в Сумской области стали четыре человека, еще шесть ранены (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под вражеский обстрел попала Садовская ОТГ.

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Информация о разрушениях и повреждениях Живицкий пообещал обнародовать позже.

Видео дня

Около пяти утра по Краснопольской громаде оккупанты нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории из минометов. Всего зафиксировали 26 приходов.

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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