Оккупанты авиацией атаковали Сумскую область: четыре человека погибли, шесть ранены 16 июня, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Жертвами атаки оккупантов в Сумской области стали четыре человека, еще шесть ранены (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под вражеский обстрел попала Садовская ОТГ.

Информация о разрушениях и повреждениях Живицкий пообещал обнародовать позже.

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Около пяти утра по Краснопольской громаде оккупанты нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории из минометов. Всего зафиксировали 26 приходов.

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.



Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.



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