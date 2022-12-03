Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: появились фото последствий
Ночью оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область (Фото:t.me/starukhofficial)
В ночь на субботу, 3 декабря, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района разрушены крыши и выбиты стекла расположенных рядом зданий», — написал он.
По словам главы ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Он также опубликовал фото последствий ракетных ударов.
2 декабря под удары оккупантов в Запорожской области попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.