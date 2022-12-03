Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: появились фото последствий

3 декабря, 09:10
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Ночью оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область (Фото:t.me/starukhofficial)

Ночью оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область (Фото:t.me/starukhofficial)

В ночь на субботу, 3 декабря, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района разрушены крыши и выбиты стекла расположенных рядом зданий», — написал он.

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По словам главы ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Он также опубликовал фото последствий ракетных ударов.

2 декабря под удары оккупантов в Запорожской области попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=oKFPghe2JSI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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