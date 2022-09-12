Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: власти сообщили первые подробности
Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:ГСЧС)
В ночь на понедельник, 12 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По предварительной информации, оккупанты атаковали город четырьмя ракетами С-300.
Под удар попали технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.
Ракетный удар был нанесен со стороны временно оккупированной Васильевки.
Пострадавших в результате вражеской атаки нет.
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