Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: власти сообщили первые подробности 12 сентября, 10:09 Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 12 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительной информации, оккупанты атаковали город четырьмя ракетами С-300.

Под удар попали технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

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Ракетный удар был нанесен со стороны временно оккупированной Васильевки.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

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