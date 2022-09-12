Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: власти сообщили первые подробности

12 сентября, 10:09
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Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:ГСЧС)

Власти сообщили подробности ракетного удара по Запорожью (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 12 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительной информации, оккупанты атаковали город четырьмя ракетами С-300.

Под удар попали технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

Видео дня

Ракетный удар был нанесен со стороны временно оккупированной Васильевки.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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