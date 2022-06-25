«Зашли с территории Беларуси». Оккупанты выпустили по Житомирской области более 20 ракет: атаковали военные части

25 июня, 09:04
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Оккупанты атаковали ракетами военные части и объекты в районе Житомира (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты атаковали ракетами военные части и объекты в районе Житомира (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты атаковали военные части и другие объекты вокруг Житомира. Всего было запущено 24 ракеты.

Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. С самолетов были запущены ракеты. Они зашли с Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по военным частям и объектам вокруг Житомира. Я не могу комментировать, есть ли жертвы. Это дело военной администрации. В Житомире все спокойно», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/1358404338016368/

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Житомирская область Ракетные удары Военная часть Война России против Украины

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