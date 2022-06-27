Оккупанты выпустили две ракеты в направлении Ахтырки

27 июня, 11:22
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Оккупанты атаковали Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты атаковали Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на понедельник, 27 июня, российские оккупанты атаковали Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты выпустили две ракеты в направлении Ахтырки.

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Жертв и разрушений нет.

Кроме того, вечером 26 июня вдоль границы по территории Шалыгинской громады оккупанты открыли огонь из автоматического оружия.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/EUxmXM2MD60
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Сумская область Ахтырка Война России против Украины

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