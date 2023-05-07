Х-22. Оккупанты ударили пятью ракетами по предприятию в Николаевской области, также попадание на открытой территории

7 мая, 12:21
Поделиться:
Николаев (Фото:Алексей Белобородов/Wikipedia)

Николаев (Фото:Алексей Белобородов/Wikipedia)

Российские оккупанты обстреляли Николаевский район пятью ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, повреждено здание промышленного предприятия. Кроме того, есть попадания на открытой территории.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

«По предварительной информации от ОК Юг, 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую общины. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории», — написал он.

Видео дня

Кроме того, в результате российских обстрелов загорелась сухая трава за пределами указанного предприятия. Ее потушили спасатели в 01:20.

В то же время, никто из людей не пострадал. В настоящее время уточняются другие повреждения, о которых сообщат позже.

В Николаеве ночь прошла спокойно.

Во время ночной атаки россиян по Украине в ночь на среду, 3 мая, один из беспилотников Shahed-131/136 попал по жилому дому в Николаевской области.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X