Х-22. Оккупанты ударили пятью ракетами по предприятию в Николаевской области, также попадание на открытой территории 7 мая, 12:21 Николаев (Фото:Алексей Белобородов/Wikipedia)

Российские оккупанты обстреляли Николаевский район пятью ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, повреждено здание промышленного предприятия. Кроме того, есть попадания на открытой территории.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

«По предварительной информации от ОК Юг, 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую общины. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории», — написал он.

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Кроме того, в результате российских обстрелов загорелась сухая трава за пределами указанного предприятия. Ее потушили спасатели в 01:20.

В то же время, никто из людей не пострадал. В настоящее время уточняются другие повреждения, о которых сообщат позже.

В Николаеве ночь прошла спокойно.

Во время ночной атаки россиян по Украине в ночь на среду, 3 мая, один из беспилотников Shahed-131/136 попал по жилому дому в Николаевской области.