Х-22. Оккупанты ударили пятью ракетами по предприятию в Николаевской области, также попадание на открытой территории
Николаев (Фото:Алексей Белобородов/Wikipedia)
Российские оккупанты обстреляли Николаевский район пятью ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, повреждено здание промышленного предприятия. Кроме того, есть попадания на открытой территории.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.
«По предварительной информации от ОК Юг, 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую общины. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытой территории», — написал он.
Кроме того, в результате российских обстрелов загорелась сухая трава за пределами указанного предприятия. Ее потушили спасатели в 01:20.
В то же время, никто из людей не пострадал. В настоящее время уточняются другие повреждения, о которых сообщат позже.
В Николаеве ночь прошла спокойно.
Во время ночной атаки россиян по Украине в ночь на среду, 3 мая, один из беспилотников Shahed-131/136 попал по жилому дому в Николаевской области.