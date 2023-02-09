Оккупанты нанесли удар по полю в Запорожской области — видео

9 февраля, 15:10
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Российский снаряд попал в поле в Запорожской области (Фото:t.me/zoda_gov_ua)

Российский снаряд попал в поле в Запорожской области (Фото:t.me/zoda_gov_ua)

Днем в четверг, 9 февраля, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область.

Как сообщает пресс-служба ОВА в Telegram, мишенью для вражеской атаки стал Запорожский район.

Российский снаряд попал в поле рядом с деревней Матвеевской громады.

В результате удара пострадавших нет.

Видео дня

Также власти объяснили причины взрывов в Запорожье во время воздушной тревоги.

«Звуки взрывов, которые только что были слышны в городе, это эхо из соседней общины. В самом Запорожье в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано», — написал в Telegram секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Взрыв Война России против Украины

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