Оккупанты нанесли удар по полю в Запорожской области — видео
Российский снаряд попал в поле в Запорожской области (Фото:t.me/zoda_gov_ua)
Днем в четверг, 9 февраля, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область.
Как сообщает пресс-служба ОВА в Telegram, мишенью для вражеской атаки стал Запорожский район.
Российский снаряд попал в поле рядом с деревней Матвеевской громады.
В результате удара пострадавших нет.
Также власти объяснили причины взрывов в Запорожье во время воздушной тревоги.
«Звуки взрывов, которые только что были слышны в городе, это эхо из соседней общины. В самом Запорожье в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано», — написал в Telegram секретарь городского совета Анатолий Куртев.