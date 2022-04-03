«Война продолжается». Российские оккупанты атаковали Одессу с воздуха, часть ракет сбита ПВО — горсовет

3 апреля, 07:58
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Женщина идет рядом с барьерами, установленными на улице в Одессе (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Женщина идет рядом с барьерами, установленными на улице в Одессе (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу с воздуха.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Об этом сообщает Одесский горсовет.

По информации ведомства, часть ракет сбита ПВО, в некоторых районах зафиксирован пожар.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что война продолжается и призвал не паниковать.

«Война продолжается. Враг будет побежден. Не паникуйте! Действуйте по сигналам тревоги», — написал он.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2312192475589308
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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесса Атака Война России против Украины

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