«Война продолжается». Российские оккупанты атаковали Одессу с воздуха, часть ракет сбита ПВО — горсовет 3 апреля, 07:58 Цей матеріал також доступний українською Женщина идет рядом с барьерами, установленными на улице в Одессе (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу с воздуха.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Об этом сообщает Одесский горсовет.

По информации ведомства, часть ракет сбита ПВО, в некоторых районах зафиксирован пожар.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что война продолжается и призвал не паниковать.

«Война продолжается. Враг будет побежден. Не паникуйте! Действуйте по сигналам тревоги», — написал он.

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