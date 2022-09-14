Оккупанты ночью массировано обстреляли Николаев
Оккупанты атаковали Николаев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
В ночь на среду, 14 сентября российские оккупанты массировано обстреляли Николаев.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома.
На местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.
Сейчас власти собирают подробную информацию о последствиях обстрела. Подробности мэр пообещал сообщить позже.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что из 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29.
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