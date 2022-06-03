Начало вторжения в Украину. При атаке Гостомель, оккупанты, вероятно, знали украинские позиции — глава МВД 3 июня, 07:14 Цей матеріал також доступний українською У российских оккупанты были тайные данные о позициях ВСУ в Гостомеле, утверждает Денис Монастырский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения у оккупантов были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины в Гостомеле.

В эфире телемарафона он отметил, что первые удары оккупантов были очень точными.

«Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где размещены наши позиции», — сказал глава МВД.

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По его словам, это «проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи».

После полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадится десант.

В результате боевых действий город был сильно разрушен, оккупанты также уничтожили в аэропорту украинский самолет Мрія.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения.

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