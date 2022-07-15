Взрывы в Николаеве: оккупанты атаковали два крупнейших университета в городе

15 июля, 09:03
Два крупнейших университета Николаева пострадали от ракетной атаки российских оккупантов (Фото:ГСЧС)

Два крупнейших университета Николаева пострадали от ракетной атаки российских оккупантов (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве.

Об этом написал у себя в Twitter глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя сегодняшние взрывы в городе.

«Сегодня Россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран заявить, что Россия такая, какая она есть на самом деле — террористическая», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/vitalij_kim/status/1547819048926208001

Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов.

14 июля в результате обстрела Николаева пострадали отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. Российские ракеты также попали по одной из школ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Ракеты Ракетные удары Виталий Ким

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