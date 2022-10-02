Атаки на Днепропетровскую область: оккупанты применили дроны-камикадзе, РСЗО и тяжелую артиллерию

2 октября, 08:07
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Оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на воскресенье, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, для ударов по региону оккупанты применяли дроны-камикадзе, РСЗО Град и Ураган, а также тяжелую артиллерию.

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Никопольский район армия РФ накрыла огнем из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются.

Жертв и пострадавших нет.

В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе, который попал в здание местного лицея в центре города. В результате было разрушено два этажа, произошел пожар.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Град Днепропетровская область Никополь РСЗО Ураган Дроны Война России против Украины

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