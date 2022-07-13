Ситуация на Донбассе: оккупанты задействуют диверсионные группы и активно ведут разведку — Генштаб

13 июля, 07:20
Оккупанты активно применяют ДРГ на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты активно применяют ДРГ на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели воздушную разведку с помощью БПЛА типа Орлан-10 и задействовали диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого и Шумов. Нанесли ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому, а также авиаудары неподалеку от Берестового.

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На Краматорском направлении оккупанты активных действий не вели, совершали обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания украинских войск оккупанты вели артиллерийский огонь в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское. Нанесли авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Диверсионные группы Диверсант Война России против Украины ДРГ

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