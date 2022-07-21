На Харьковском направлении оккупанты обстреливают населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии — Генштаб 21 июля, 07:04 Оккупанты активно ведут огонь на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.



Об этом сообщает Генштаб.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушевахи и других.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку БПЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

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