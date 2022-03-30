Оккупанты активизировали штурмовые действия на донецком направлении

30 марта, 14:17
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На Донецком направлении оккупанты активизировали штурмовые действия (Фото:Штаб ООС)

На Донецком направлении оккупанты активизировали штурмовые действия (Фото:Штаб ООС)

Российские оккупанты активизировали огневое воздействие и штурмовые действия на Донецком направлении.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам.

Видео дня

Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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