Оккупанты активизировали штурмовые действия на донецком направлении
На Донецком направлении оккупанты активизировали штурмовые действия (Фото:Штаб ООС)
Российские оккупанты активизировали огневое воздействие и штурмовые действия на Донецком направлении.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам.
Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.
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