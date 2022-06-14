Российская армия обстреляла несколько громад и приграничную территорию Сумской области

14 июня, 10:20
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Оккупанты обстреливали Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты обстреливали Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на 14 июня российская оккупационная армия обстреляла Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области из минометов и САУ. Было зафиксировано 11 взрывов.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в результате обстрелов был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В 5:30 утра оккупанты начали артобстрел громады. Зафиксировали 21 прилет из реактивных систем залпового огня и САУ.

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После 05:30 территории Краснопольской громады обстреляли из артиллерии.

В 6.30 армия РФ открыла артиллерийский огонь по территории Эсманской громады: 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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