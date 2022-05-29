Оккупанты активно наступают на Донбассе, но несут значительные потери — Генштаб

29 мая, 07:19
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На Донбассе продолжаются активные бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются активные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты ведут наступательные действия. Активно применяют силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

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Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении оккупационная армия РФ усиливает группировку. Применила штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

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На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии агрессоры вели штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии проводили наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Успеха не имели, понесли потери, отошли. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имели.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Северодонецк Война России против Украины

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