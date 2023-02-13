Оккупанты активизировали деятельность ДРГ в дельте Днепра — ОК Юг

13 февраля, 11:33
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Российские оккупанты продолжают использовать ДРГ в дельте Днепра (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают использовать ДРГ в дельте Днепра (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра на юге Украины.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты активизировали деятельность ДРГ, чтобы рассеивать усилия Сил обороны Украины.

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Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Запорожском направлении, отметила Гуменюк.

8 февраля на юге Украины российские оккупационные войска готовили диверсионно-разведывательные группы, но их планам помешали украинские защитники.

https://www.youtube.com/watch?v=uPzugEATOhk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Юг Украины Река Днепр Диверсант Война России против Украины ДРГ

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