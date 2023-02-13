Оккупанты активизировали деятельность ДРГ в дельте Днепра — ОК Юг
Российские оккупанты продолжают использовать ДРГ в дельте Днепра (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра на юге Украины.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты активизировали деятельность ДРГ, чтобы рассеивать усилия Сил обороны Украины.
Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Запорожском направлении, отметила Гуменюк.
8 февраля на юге Украины российские оккупационные войска готовили диверсионно-разведывательные группы, но их планам помешали украинские защитники.