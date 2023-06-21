Оккупанты активно используют ДРГ и проводят разведку на Купянском направлении — Харьковская ОВА 21 июня, 17:30 Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты на Купянском направлении активно использует ДРГ и проводит разведку.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«На Купянском направлении в последнее время фиксируем активизацию российских оккупантов. Враг концентрирует на этом направлении войска, усилил обстрелы сил обороны Украины, активно использует ДРГ и проводит разведку», — сказал он.

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Синегубов добавил, что россияне получают решительный отпор от ВСУ несут потери и не имеют успеха.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за 20 июня российские войска совершили более 21 штурма на Купянском и Лиманском направлениях.