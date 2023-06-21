Оккупанты активно используют ДРГ и проводят разведку на Купянском направлении — Харьковская ОВА

21 июня, 17:30
Поделиться:
Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты на Купянском направлении активно использует ДРГ и проводит разведку.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«На Купянском направлении в последнее время фиксируем активизацию российских оккупантов. Враг концентрирует на этом направлении войска, усилил обстрелы сил обороны Украины, активно использует ДРГ и проводит разведку», — сказал он.

Видео дня

Синегубов добавил, что россияне получают решительный отпор от ВСУ несут потери и не имеют успеха.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за 20 июня российские войска совершили более 21 штурма на Купянском и Лиманском направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Разведка Купянск ДРГ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X